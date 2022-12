Gli interventi taglia bollette, che la manovra proroga per il primo trimestre del 2023, devono essere più mirati e selettivi. Le misure non vanno finanziate a debito. Gli aiuti alle imprese sono da collegare all'impatto della crisi energetica sulle imprese stesse. Se possibile, è necessario mantenere i segnali di prezzo per incentivare il risparmio...

