La Banca europea per gli investimenti (BEI) ha approvato un finanziamento quadro fino a 1,7 miliardi di euro per la spagnola Solaria per sostenere la costruzione di circa 120 impianti fotovoltaici per una capacità di 5,6 GW e una produzione attesa di 9,29 TWh all'anno. Gli impianti sorgeranno prevalentemente in Spagna, ma anche in Portogallo e in I...