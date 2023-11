Superano gli 1,5 milioni gli impianti fotovoltaici installati in Italia al 30 settembre 2023. Lo comunica il Gse pubblicando la nota trimestrale Infotovoltaico.I numeri, scrive il Gse, confermano la crescita sostenuta del comparto osservata nei mesi precedenti. In particolare: nei primi 9 mesi del 2023 sono stati installati in Italia oltre 280.00...