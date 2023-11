La Commissione europea ha lanciato oggi la prima asta per sostenere la produzione di idrogeno rinnovabile in Europa. L'asta, gestita dalla Banca europea dell'idrogeno, avrà una dotazione finanziaria di 800 milioni di euro tratti dall'Innovation Fund. I produttori di idrogeno verde potranno ottenere un incentivo fino a 4,5 euro al chilo per un perio...