Sono disponibili in allegato gli emendamenti al Ddl Bilancio, in corso d'esame in commissione Bilancio del Senato. Gli emendamenti dovrebbero essere circa 2.300. Il termine per la presentazione delle proposte di modifica da parte dei gruppi era stato posticipato a martedì 21 novembre alle 20. L'illustrazione degli emendamenti si svolgerà la prossim...