Si è tenuta ieri a Bologna l'assemblea generale di Assogasmetano, in cui sono stati rinnovate le cariche istituzionali per il prossimo triennio. In apertura dell'evento sono stati proiettati due videomessaggi di saluto ai partecipanti, uno da parte di Paolo Arrigoni, presidente del Gse, e l'altro di Marco Mele, presidente della Servizi fondo bombol...