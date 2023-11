Enel cede le attività in Perù. Le sue controllate Enel Américas ed Enel Perú, fa sapere la società in una nota, hanno sottoscritto un accordo con Niagara Energy, società peruviana controllata dal fondo di investimento globale Actis, per la cessione della totalità delle partecipazioni detenute dal Gruppo Enel nelle società di generazione elettrica E...