In diminuzione la bolletta gas per la famiglia tipo in tutela per i consumi di novembre 2023 che scende del 1,3% rispetto a ottobre a 104,78 cent di euro per metro cubo tasse incluse. Per il mese di novembre, che ha visto le quotazioni all'ingrosso scendere rispetto a quelle registrate a ottobre, il prezzo della sola materia prima gas (CMEM,m), per...