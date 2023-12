Due novità in tema di Gnl sono arrivate in queste ore sul tavolo degli uffici Via del Mase, in relazione in particolare al potenziamento del terminal Adriati Lng di Porto Viro (RO) e al servizio di carico autobotti in quello di Gnl Italia (Snam) a Panigaglia (SP).Adriatic Lng ha presentato una richiesta di esclusione dalla procedura di Via per mo...