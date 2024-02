E' stato presentato a fine gennaio in un kick off meeting presso il Liason office Enea di Bruxelles "AlrigH2t", progetto europeo coordinato da Enea che riunisce 21 tra aziende e enti di ricerca per sviluppare soluzioni per l'utilizzo dell'idrogeno liquido in campo aeroportuale.L'obiettivo del progetto, spiega Enea in una nota, è sviluppare soluz...