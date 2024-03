Negli ultimi giorni, il ministero dell'Ambiente ha rilasciato due decreti di compatibilità ambientale positiva per il progetto agrovoltaico da 41,12 MW a Villalba (CL) in Sicilia, presentato dalla società di ingegneria pugliese Tekne Engineering, e per il progetto fotovoltaico da 27,1 MW a Brindisi in Puglia, presentato da Lightsource BP. Nel primo...