Galileo vende la propria quota in Enviria – il principale fornitore tedesco di soluzioni energetiche decentralizzate nel segmento commerciale e industriale (C&I) – a BlackRock, che investirà attraverso il fondo Global Renewable Power IV (GRP IV).Galileo, si legge in una nota, ha sostenuto Enviria come investitore iniziale nel primo round di fina...