Prezzi internazionali di contratto in calo a giugno in particolare per il butano. L'algerina Sonatrach infatti ha limato di 5 $ il propano Bethioua, portandolo a 495 $/t. Per il butano il prezzo è scivolato di 65 $ a 425 $/t.La Saudi Aramco ha lasciato invariato a 580 $/t il propano, mentre è scesa di 20 $ sul butano portandolo a 565 $/t....