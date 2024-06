La Commissione europea ha deliberato di integrare 266.816.768 permessi di emissione nella riserva stabilizzatrice del mercato per il periodo di 12 mesi dal 1° settembre 2024 al 31 agosto 2025. Lo si legge nella comunicazione della Commissione “Pubblicazione del numero totale di quote in circolazione nel 2023 ai fini della riserva stabilizzatrice de...