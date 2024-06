Le trattative sul raddoppio del gasdotto Russia-Cina Power of Siberia sono in stallo a causa di richieste cinesi su prezzi e volumi che Mosca considera inaccettabili. Lo scrive oggi il Financial Times, citando tre fonti vicine alla questione, spiegando che Pechino chiede di pagare un prezzo "vicino ai prezzi pesantemente sussidiati che la Russia ap...