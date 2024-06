In linea generale le quotazioni medie deid'acquisto - calcolate dallache vanno– hanno evidenziato ribassi per benzina e gasoli. Alla benzina è tra 1388 e 1392 euro per mille litri (-14 euro); il gasolio autotrazione tra 1275 e 1279 euro per mille litri (-7 e -6 euro); il gasoli...