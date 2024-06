ContourGlobal sta realizzando un aggiornamento della propria flotta di impianti fotovoltaici in Italia, mirando a un aumento del 43% della capacità installata. L'aggiornamento, si legge in una nota, comprende interventi di ristrutturazione e potenziamento che porteranno la capacità solare totale dell'azienda in Italia a 113 MW, senza ulteriore util...