Con nota n. 354561 del 13 giugno l'Agenzia delle Dogane ha fornito le indicazioni per il pagamento del contributo, passato da 0,070 a 0,090 € per chilogrammo, sugli oli lubrificanti immessi in consumo e/o importati a partire dal 1° luglio 2024 (v. Staffetta 05/06) ...