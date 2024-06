2

Equinor e gestore del trasporto gas francese GrtGaz hanno firmato un accordo di sviluppo (Pda) per un sistema di trasporto di COcatturata da emettitori industriali in Francia per consentirne lo stoccaggio permanente al largo della Norvegia nell'ambito di del progetto di pipeline detto "COHighway Europe".Lo sviluppo consisterà in una rete di g...