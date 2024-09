Socogas aprirà il suo primo impianto per la produzione di biometano, avendo acquisito un impianto nel Comune di Sorbolo-Mezzani (PR), che attualmente produce biogas e sarà convertito in biometano per una capacità di 400 metri cubi l'ora e una potenza installata di 1,7 MW. Lo fa sapere in una nota la stessa società con sede a Fidenza (PR).Le forn...