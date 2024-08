La società energetica norvegese Equinor ha annullato i suoi progetti eolici offshore in Spagna e Portogallo. La rinuncia segue un'altra analoga annunciata in precedenza in Vietnam e potrebbero seguirne altre. Lo ha detto ieri un dirigente all'agenzia Reuters. "Confermiamo che stiamo uscendo da Vietnam, Spagna e Portogallo", ha affermato Paal Eitrhe...