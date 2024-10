Terna ha pubblicato il comunicato mensile sul valore a consuntivo del corrispettivo uplift applicato ai prezzi dell'energia elettrica per coprire i costi del servizio di dispacciamento, che per il mese di agosto si attesta complessivamente a poco meno di 1,32 €/MWh, in ribasso sugli 1,76 € di luglio (-25%) e in rialzo sugli 1,16 di agosto 2023 (+13...