Venerdì scorso Caronte & Tourist ha effettuato il primo rifornimento di Gnl per la nave Elio, presso il Molo Norimberga del porto di Messina. Elio, ammiraglia del Gruppo Caronte & Tourist, è una nave bi-fuel in servizio da sei anni: “sei anni – si legge in una nota – nel corso dei quali, tuttavia, la nave non ha mai potuto navigare bruciando Gnl, s...