Eni ha firmato un memorandum con l'agenzia governativa Japan Organization for Metals and Energy Security (Jogmec) con lo scopo di collaborare in ambito gas e Gnl per incrementare la diversificazione delle fonti di approvvigionamento. Il memorandum, si legge in una nota, mira a promuovere il ruolo del gas e del Gnl nel percorso di transizione energe...