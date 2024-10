La compagnia assicurativa Generali non fornirà più nuove coperture alle aziende attive nel trasporto, lavorazione e distribuzione di petrolio e gas, a meno che non dispongano di un piano di transizione sufficientemente valido verso il net zero.In una nota pubblicata sul sito e datata 22 ottobre, Generali afferma che non fornirà più polizze per i ...