Un sistema robotico per l'installazione di impianti FV sviluppato da Comau sarà utilizzato per la posa di 3 MW su 122 MW di una nuova centrale solare di Edp in Spagna. Si tratta del primo caso di una simile tecnologia applicata in condizioni reali alla costruzione di un impianto Edp, fa sapere una nota.In particolare Edp testerà la tecnologia di ...