Eurostat ha pubblicato i dati sui costi del gas e dell'elettricità al dettaglio, per famiglie e imprese, nel primo semestre del 2024.Rispetto al secondo semestre del 2023, le bollette europee della luce mostrano un leggero aumento per quanto riguarda le famiglie (da 28,3 a 28,9 euro per 100 kWh per un consumo tra 2.500 e 4.999 kWh), a causa dell...