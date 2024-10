Nel terzo trimestre del 2024 crescono le installazioni di batterie, soprattutto di grande taglia e non associate a impianti rinnovabili.Al 30 settembre del 2024, secondo i dati Terna, risultavano installati in Italia 692.384 sistemi di accumulo per 11.387,66 MWh di capacità e 5.034,09 MW di potenza...