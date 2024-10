Neste ha deciso di annullare l'investimento in un progetto di elettrolizzatore da 120 MW per produrre idrogeno rinnovabile nella raffineria di Porvoo, in Finlandia. La decisione, si legge in una nota della compagnia, arriva dopo il completamento della fase di ingegneria di base, iniziata a maggio 2023. Il progetto erta stato selezionato tra quelli ...