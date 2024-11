(Dall'inviato) – I Paesi in via di sviluppo considerano “uno scherzo” l'ipotesi che i Paesi sviluppati, alla Cop29 di Baku, si impegnino per una cifra compresa tra i 200 e i 300 miliardi di dollari l'anno per la finanza climatica. Questa sarebbe la cifra su cui è orientata l'Unione europea, stando a quanto rivelato ada funzionari di due...