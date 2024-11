I prezzi all'ingrosso del gas tornano a toccare nuovi massimi da inizio anno e oltre. Il Ttf front month (contratto di dicembre) oggi a ridosso della chiusura delle contrattazioni era oltre 48,6 €/MWh contro 46,8 della chiusura di ieri, un valore che non si vedeva da ottobre 2023. Ai massimi da oltre un anno anche l'IG Index Gme che per domani ha c...