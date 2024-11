Fabio Rampelli

(Dall'inviata) - “Il nucleare in Italia non si farà mai più”. Il vicepresidente della Camera, nonché esponente di peso di Fratelli d'Italia, Fabio Rampelli, si è espresso con nettezza a margine degli Stati generali dell'Ambiente dell'energia del suo partito in corso a Sabaudia. “A me piace molto essere concreto - ha detto Rampelli alla Staffetta - ...