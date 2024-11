Ansaldo Green Tech, società del gruppo Ansaldo Energia, e Cfft, filiale italiana del gruppo logistico belga Noord Natie, hanno firmato un contratto per la vendita e l'installazione del primo elettrolizzatore prodotto da Ansaldo Green Tech. L'accordo, si legge in una nota, prevede la fornitura e la messa in esercizio di un elettrolizzatore da 1 MW b...