L'azienda emiliana Interpump Group ha firmato un Ppa corporate con Statkraft Markets GmbH per una fornitura decennale di energia prodotta al 100% da fonte rinnovabile. In virtù dell'accordo, a partire da gennaio 2025 il Gruppo acquisterà annualmente, a un prezzo prestabilito e fisso per l'intera durata dell'accordo, 20 GWh di energia prodotta in It...