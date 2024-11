Il Consiglio UE ha dato martedì il via libera definitivo a un regolamento che istituisce il quadro di certificazione a livello europeo per gli assorbimenti permanenti di carbonio, la carboniocoltura e lo stoccaggio del carbonio nei prodotti. Il quadro volontario, si legge in una nota, faciliterà e incoraggerà attività di rimozione del carbonio di q...