Prezzi d'acquisto in moderata flessione sulle contrattazioni odierne in extra-rete, per domani invece il mercato del Mediterraneo ha indicato in chiusura un rimbalzo con variazioni più accentuate per la benzina e i combustibili neri. Questa mattina la benzina e il risca sono arretrati di 4 euro per mille litri, i gasoli autotrazione e agricolo di 6...