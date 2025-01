Prezzi d'acquisto in ribasso sull'extra-rete con i gasoli che hanno registrato il secondo calo consecutivo. Questa mattina la benzina ha perso circa 5-6 euro per mille litri, i gasoli 6 e il denso Btz 13 euro per mille chili. Anche se, come segnalato dai rivenditori, non tutte le compagnie hanno seguito le variazioni del Cif Med per la festività de...