L'Antitrust ha pubblicato per eventuali osservazioni dei soggetti interessati un avviso sull'intenzione della Duferco di acquisire il 100% del Comal Spa. L'acquisizione avverrà attraverso un'Opa promossa da Duferco Solar Project S.r.l., società appartenente al Gruppo Duferco e controllata in via esclusiva da Duferco Italia Holding Spa. Con sede a M...