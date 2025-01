La norvegese Equinor ha dichiarato oggi di essersi assicurata un pacchetto di finanziamenti di oltre 3 miliardi di dollari per il suo progetto eolico offshore Empire Wind 1, fase 1 da 810 MW del maxiprogetto da 2 GW che sta realizzando a New York. La società norvegese ha aggiunto nel contempo che intende vendere la partecipazione in Empire Wind 1 a...