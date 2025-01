La Guardia di Finanza ha dato oggi esecuzione a un'ordinanza emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Roma con cui è stata disposta la custodia cautelare in carcere per un amministratore pro tempore di Metaenergia Spa, oggi fallita, nonché il sequestro di denaro, quote societarie e immobili, fino a concorrenza di 167 milioni ...