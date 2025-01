Iren Mercato ha siglato con Statkraft un contratto Ppa (Power purchase agreement) in acquisto per la fornitura di energia elettrica da fonte solare della durata di 10 anni con decorrenza dal 1° gennaio 2025. Il contratto, si legge in una nota, prevede la fornitura da parte di Statkraft di 30 GWh di energia elettrica all'anno, che integrerà quanto p...