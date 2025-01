Il ministro delle Imprese e del made in Italy Adolfo Urso ha convocato per il 17 gennaio alle ore 12, a Palazzo Piacentini, una riunione con la Regione Sardegna, dedicata all'area del Sulcis. Durante l'incontro, si legge in una nota del ministero, saranno affrontati i principali dossier industriali dell'area, con particolare riferimento a Portovesm...