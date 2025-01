Safe, azienda specializzata nella distribuzione e compressione di gas naturale, biometano e idrogeno, ha firmato un accordo con Agrobiofert, impresa agricola siciliana, per la fornitura di un cabinato da 30 piedi contenente due compressori idraulici per raggiungere una pressione di 450 bar per la gestione dell'idrogeno prodotto nel progetto H2 Farm...