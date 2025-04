Le centrali a carbone non verranno smantellate a fine 2025, come annunciato dall'Italia negli anni passati, per poterle riattivare in caso di una nuova crisi gas. Lo ha detto oggi il ministro dell'Ambiente, Gilberto Pichetto, parlando a margine del Forum Confcommercio.Qualche giorno fa, gli amministratori delegati di Enel e di Eni, Flavio Cattan...