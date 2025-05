Lunedì prossimo 26 maggio alle 10:30 a La Spezia (via Melara 40), Asg Superconductors, Dtt ed Enea presentano il primo magnete per il progetto Dtt – Divertor Tokamak Test, la macchina sperimentale per la fusione nucleare 100% italiana, in costruzione presso il Centro di Ricerche Enea di Frascati in. Interverranno all'evento, tra gli altri, Gilberto...