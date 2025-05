Forte preoccupazione per i disagi operativi causati dalla pubblicazione del decreto 14 maggio 2025, recante “Revisione delle disposizioni in materia di accise” viene espressa da Assocostieri in un comunicato.Il provvedimento, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del 14 maggio 2025 in tarda serata (oltre le ore 21:30), è entrato in vigore g...