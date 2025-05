(foto da Linkedin)

La direttrice di Assogasliquidi-Federchimica Silvia Migliorini è stata nominata ieri vice presidente dell'associazione europea di settore Liquid Gas Europe. La notizia arriva dallo European Liquid Gas Congress in corso a Katowice, in Polonia.Il nuovo presidente è Markus Dreier, la tesoriera Esther Busscher.“Esprimiamo il nostro orgoglio per il ...