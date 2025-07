Giovedì prossimo 3 luglio alle ore 10, presso il Centro Congressi Nazionale Spazio Eventi (via Palermo, 10), è in programma il convegno “Utilitalia 2035 – Costruiamo insieme i prossimi 10 anni di futuro”, organizzato in occasione del decimo anniversario dell'associazione.Sarà, si legge in una nota, un'occasione di confronto tra istituzioni, stake...