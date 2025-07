Se non cambiano le regole europee sulle emissioni delle auto entro la fine dell'anno, Stellantis potrebbe chiudere fabbriche in Italia. “Abbiamo parlato, abbiamo commentato, abbiamo fatto simulazioni, ma se entro la fine dell'anno qualcosa non cambia, dovremo prendere decisioni toste” e se “chiudo l'Ice (i motori a combustione interna, ndr) chiudo ...