Il senatore Maurizio Gasparri, capogruppo di Forza Italia al Senato, non è contrario alla nomina di parlamentari in carica nel collegio Arera, anche se questo significherebbe andare a elezioni. Gasparri ha risposto sull'argomento interpellato dalla Staffetta a margine degli Stati generali dell'energia di Forza Italia, in particolare sull'eventuali...